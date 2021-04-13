В Александрове суд изъял у владельцев 25 гектаров заброшенной сельхозземли

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, на днях Александровский районный суд принял решение об изъятии неиспользуемого участка земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 24,9 гектара.

Поводом к этому послужили события, начавшиеся с проверки, проведенной региональным Россельхознадзором еще в 2017 году. Тогда специалисты выяснили, что двое владельцев участка забросили его, что привело к зарастанию земель кустарниками, деревьями и сорняками.

В том же году хозяев заброшенной земли оштрафовали на 40 тысяч рублей, а затем сотрудники надзорного ведомства не раз выносили им предписания, но нарушения устранены так и не были. В связи с этим Россельхознадзор и обратился в суд.

Теперь спорную землю должны продать с публичных торгов по кадастровой стоимости. Возможно, новый владелец отнесется к ней более бережно.