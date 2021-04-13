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Общество13 апреля 2021 17:21

В Александрове суд изъял у владельцев 25 гектаров заброшенной сельхозземли

Всему виной небрежное отношение хозяев к плодородным почвам
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской области, на днях Александровский районный суд принял решение об изъятии неиспользуемого участка земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 24,9 гектара.

Поводом к этому послужили события, начавшиеся с проверки, проведенной региональным Россельхознадзором еще в 2017 году. Тогда специалисты выяснили, что двое владельцев участка забросили его, что привело к зарастанию земель кустарниками, деревьями и сорняками.

В том же году хозяев заброшенной земли оштрафовали на 40 тысяч рублей, а затем сотрудники надзорного ведомства не раз выносили им предписания, но нарушения устранены так и не были. В связи с этим Россельхознадзор и обратился в суд.

Теперь спорную землю должны продать с публичных торгов по кадастровой стоимости. Возможно, новый владелец отнесется к ней более бережно.