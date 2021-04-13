Детскому музейному центру во Владимире подарили интерактивное оборудование

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Проект «Россия - моя история» подарил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику несколько мультимедийных тачпадов для детских экспозиций.

Стоимость оборудования, перевезенного из московского мультимедийного исторического парка «Россия – моя история», составляет более 1 миллиона рублей. Такими же планшетами с процессорами Intel core оснащены исторические парки в 23-х регионах России. Теперь юные посетители интерактивной экспозиции будут изучать период расцвета средневекового Владимира 12-13 вв. с помощью двух горизонтальных сенсорных тачпадов, вертикального тачпада и уникальной проекционной «живой» книге.

Интерактивное оборудование установят в новом зале детского музейного центра «Владимирский азбуковник». Сенсорные экраны российского производства позволят детям изучить интерактивную карту древнего Владимира, ознакомиться с элементами бытовой жизни древней Руси, белокаменным зодчеством, ремеслами, торговлей, военной историей города.

- Сегодня важно говорить с детьми на одном языке, говорить интересно. Современные технологии будут нам помогать в этом. Причем, не заменять подлинные экспонаты, а, наоборот, поддерживать интерес к ним, - отметила генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова.