В в суде Гусь-Хрустального свидетель попался на даче ложных показаний

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, в Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело на 34-летнего мужчину, который проходил свидетелем по делу об применении насилия к полицейскому.

По версии следствия, в ходе судебного заседания, состоявшегося в феврале, гусевчанин дал ложные показания, которые свидетельствовали о непричастности подсудимого к рассматриваемому преступлению. На самом деле мужчина сделал это ради того чтобы помочь другу избежать ответственности.

Однако доказательств для вынесения обвинительного приговора оказалось достаточно, а вот на свидетеля возбудили уголовное дело за дачу заведомо ложных показаний. Сам он вину признал и раскаялся в своем поступке.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.