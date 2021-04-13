У жительницы Юрьев-Польского из сарая украли пневматическую винтовку

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального главка полиции, на днях следователи Юрьев-Польской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Кража».

По версии следствия, в последних числах минувшего декабря к полицейским обратилась местная жительница, рассказавшая, что из ее хозпостройки стащили пневматическую винтовку стоимостью 15 тысяч рублей.

В ходе розысков полицейские вышли на подозреваемого, которым оказался 46-летний мужчина, также местный житель.

Оказалось, что ради винтовки он пробрался в сарай, повредив его окно, а само оружие собирался продать.

Уже в ходе следствия выяснилось, что данный гражданин может быть причастен к еще одной краже, совершенной у этой же женщины. В тот раз обвиняемый вынес из ее сарая вещи на 6 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Юрьев-Польский районный суд.