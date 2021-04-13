Муромский завод нарушил природоохранное законодательство

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям завершило плановую проверку АО «Муромский приборостроительный завод» по соблюдению требований законодательства в области охраны окружающей среды на территории Владимирской области. Во время проверки специалисты не только тщательно осмотрели территорию предприятия и изучили экологическую документацию, но и отобрали пробы. Оказалось, что на заводе нарушали водное законодательство, законодательство в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления. Теперь виновников обещают привлечь к административной ответственности.