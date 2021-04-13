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Общество13 апреля 2021 13:22

В Коврове прокуроры обнаружили массу нарушений на контейнерных площадках

Нарекания вызвали площадки, расположенные на восьми улицах города
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: прокуратура Владимирской области

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законодательства об обращении с отходами представители Ковровской городской прокуратуры вместе с представителями областной инспекции административно-технического надзора проверили контейнерные площадки во дворах ряда жилых домов.

На улицах Комсомольская, Чайковского, Чехова, Сосновая, Пионерская, Димитрова, Куйбышева, Киркижа, Абельмана, а также в переулке Первомайском, Коврове-8 и на Северном проезде проверяющие обнаружили контейнеры, фактически стоящие на земле. При этом по нормативам на площадке должно быть ограждение, а также бетонное или асфальтовое покрытие.

Все владельцы площадок получили представления, также на них были возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В настоящее время обнаруженные недостатки устраняются.