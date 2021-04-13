За март во Владимирской области умерло более двух тысяч человек

В первый весенний месяц во Владимирской области родился 861 малыш и шестерых детей усыновили. Умерло за март, к сожалению, почти в два с половиной раза больше, чем появилось на свет, – 2080 жителей, 121 из них скончались от коронавируса. В целом за март насчитали на 112 смертей больше, чем в феврале этого года, и на 335 смертей больше, чем в марте 2020 года. Также в регионе продолжают создавать семьи. За март в регионе расписались 484 пары, а распалось 527 семей. Также в марте 158 раз устанавливали отцовство и 75 раз меняли имена.