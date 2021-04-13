Узнавать о льготных лекарствах владимирцам предлагают по новому номеру

Во Владимирской области изменился номер телефона «горячей линии» по вопросам лекарственного обеспечения. Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что новый номер – (4922) 77-99-65. Линия работает только в будние дни c 08:30 до 17:00. Номер «горячей линии» – многоканальный, поэтому, как обещают, дозвониться будет реально. Напомним, до этого владимирцы многократно жаловались, что не только не могут получить льготные лекарства, но и дозвониться до департамента, чтобы решить вопрос было практически невозможно.