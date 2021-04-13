Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2021 11:48

Узнавать о льготных лекарствах владимирцам предлагают по новому номеру

Телефон «горячей линии» изменился
Ирина Мальцева
КомментироватьОставить комментарий

Во Владимирской области изменился номер телефона «горячей линии» по вопросам лекарственного обеспечения. Департамент здравоохранения Владимирской области сообщает, что новый номер – (4922) 77-99-65. Линия работает только в будние дни c 08:30 до 17:00. Номер «горячей линии» – многоканальный, поэтому, как обещают, дозвониться будет реально. Напомним, до этого владимирцы многократно жаловались, что не только не могут получить льготные лекарства, но и дозвониться до департамента, чтобы решить вопрос было практически невозможно.