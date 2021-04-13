В Киржачском районе мотоциклист на «Иже» врезался в большегруз

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 20.45 на 164 километре указанной автотрассы 32-летний мужчина, ехавший на мотоцикле «ИЖ-Планета 5», поворачивая направо, столкнулся с большегрузом «Скания», под управлением водителя 1960 года рождения.

В момент столкновения грузовик ехал попутно по правой полосе в прямом направлении.

В результате столкновения пострадал сам мотоциклист. К счастью, травмы оказались не очень серьезными — прибывшие на место врачи «скорой помощи» диагностировали у него ушибы и рваную рану левой голени. После оказания помощи мотоциклиста отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.