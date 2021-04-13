В Гусь-Хрустальном районе инвалид 14 лет жил в квартире без газа

Как сообщает прокуратура Владимирской области, житель поселка Золотково, инвалид третьей группы, обратился в надзорное ведомство по вопросу газификации его квартиры. Как установлено, жилье у инвалида муниципальное, и еще в 2007 году в дом был проведен газ, однако администрация не стала заключать договор на газификацию квартиры мужчины, и на протяжении последующих 14 лет он был вынужден топить печь дровами.

- В результате ее бездействия инвалид с 2007 года по настоящее время лишен права пользования коммунальными услугами надлежащего качества, - сообщили в областной прокуратуре.

Помимо прочего, мужчина не смог даже компенсировать расходы на дрова. В результате прокурор внес представление главе администрации поселка Золотково, которое было рассмотрено и удовлетворено. На сегодняшний день договор на газификацию заключен, технические условия на подключение квартиры к «голубому топливу» получены.