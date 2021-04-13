В Гусь-Хрустальном из квартиры переехавших жильцов украли бытовую технику

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале апреля в полицию обратилась гусевчанка, рассказавшая, что в квартире, из которой она накануне переехала, побывал похититель, стащивший металлическую дверь, стиральную машину, газовую плиту, а также поддон от душевой кабины — в общей сложности на 11 тысяч рублей. Все это оставалось внутри после того, как хозяева перебрались на новое место жительства.

Полицейские начали розыск и вскоре вышли на след подозреваемого, которым оказался ранее судимый 25-летний горожанин, который после задержания во всем сознался.

Как объяснил сам задержанный, накануне он обратил внимание на переезжающих жильцов дома, а потому решил, что в квартире может остаться что-то из вещей, представляющих ценность. В связи с этим он пробрался внутрь и стащил оттуда дверь и технику. Все это парень погрузил в машину и увез в пункт приема металлов, где получил деньги, которые потратил на себя.

В настоящее время следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража», расследование уголовного дела продолжается.