Под Судогдой во время сжигания мусора загорелся цех пиломатериалов

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.17 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступило сообщение о пожаре, происходящем в лесопильном цеху села Ликино на улице Дачная.

Прибывшие на место расчеты огнеборцев выяснили, что пожару предшествовало сжигание отходов пиломатериалов, скопившихся на территории предприятия.

- В результате оставления представителями объекта горения без контроля, огонь перекинулся на кровлю цеха, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожарным удалось отстоять не затронутую огнем часть здания и потушить кровлю цеха, а также горевший мусор на общей площади 51 квадратных метр. К счастью, никто из людей не пострадал.

К тушение привлекались шесть сотрудников МЧС и три пожарные машины, а также одна машина и один человек из числа ведомственной пожарной охраны исправительной колонии №1, расположенной в Ликино.

Точные причины произошедшего сейчас устанавливают дознаватели МЧС.