Во Владимирской области "Диктант Победы" можно будет написать очно и онлайн

29 апреля Владимирская область примет участие в Международной просветительско-патриотической акции «Диктант Победы». Написать его можно будет на 17 площадках. Во Владимире это: Владимирский филиал РАНХИГС, ВлГУ, Владимирская автошкола ДОСААФ. Полный список можно посмотреть здесь.

Кроме того, на вопросы исторической викторины можно ответить в формате онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Задания – всего их 25 − подготовлены экспертами Российского исторического общества, Российского военно-историческое общества и Российского гуманитарного университета. Вопросы посвящены событиям первых военных лет, а также маршалам Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому – в этом году отмечается их 125-летие.

Победителей акции «Диктант Победы» определят в июне.