В Муроме на Оке уровень воды снизился более чем на полметра

Ока в Муроме вечером 11 апреля Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Буквально на днях в Муроме начался ледоход, однако традиционно в районе автомобильного моста произошел затор ледяной массы. Как сообщает ФГБУ «Центральное управление по гидрометеоролгии и мониторингу окружающей среды», сразу после разрушения затора уровень Оки опустился на 56 сантиметров. В настоящее время на реке наблюдаются лишь редкие льдины.

Ока стала не единственной рекой, на которой уровень воды резко снизился — подобное явление произошло на Колокше в Собинском районе, где продолжается резкий спад воды до 40 сантиметров в сутки.

А вот на Клязьме и большинстве ее притоков пока еще водомерные линейки показывают подъем — сама Клязьма по состоянию на 12 апреля поднялась на 6-20 сантиметров, а в реках Судогда, Нерль, Теза, Лух и Серая подъем составляет от 3 до 40 сантиметров.

При этом в Судогде река вышла в пойму и затопила ее на уровень 115 сантиметров, прибавляя по шесть сантиметров в сутки.