Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2021 17:18

По Владимирской области начнут ездить московские ЛИАЗы

Автобусы региону подарила Москва
Полина НемчиноваПолина Немчинова
КомментироватьОставить комментарий

Столица бесплатно отдала Владимирской области в государственную собственность региона пятьдесят городских низкопольных автобусов большого класса. Все машины произведены на Ликинском автобусном заводе в 2011 году. Их распределят по городам и районам региона. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручено определить, кто именно получит технику и передать ее. Кстати, до сих пор в области часто сравнивали ЛИАЗы и Волгабасы, которые ездят по областной столице, причем сравнение было не в пользу последних. Теперь жителям выпадет шанс сравнить автобусы на практике.