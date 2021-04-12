По Владимирской области начнут ездить московские ЛИАЗы

Столица бесплатно отдала Владимирской области в государственную собственность региона пятьдесят городских низкопольных автобусов большого класса. Все машины произведены на Ликинском автобусном заводе в 2011 году. Их распределят по городам и районам региона. Департаменту транспорта и дорожного хозяйства поручено определить, кто именно получит технику и передать ее. Кстати, до сих пор в области часто сравнивали ЛИАЗы и Волгабасы, которые ездят по областной столице, причем сравнение было не в пользу последних. Теперь жителям выпадет шанс сравнить автобусы на практике.