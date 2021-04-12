Ковровчанин попался на изготовлении и хранении наркотиков

В Ковровский городской суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении без цели сбыта психотропных веществ, совершенные в крупном размере. По версии следствия, еще в прошлом году он, находясь в дачном доме СОНТ «Клязьма» в Ковровском районе, незаконно изготовил 9,8 грамма наркотика, который планировал употребить сам. Одну часть он взял с собой, а другую оставил на даче в холодильнике. 1 октября 2020 года его задержали сотрудники полиции, которые в ходе его личного досмотра, обнаружили и изъяли наркотик массой 0,29 грамма. А затем при обыске дачного дома полицейские обнаружили и изъяли психотропное вещество массой 9,51 грамм. Теперь обвиняемый ждет решения суда. Санкции статьи предусматривают от трех до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.