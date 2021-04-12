С надгробной плиты знаменитого владимирского хирурга украли памятную табличку

На Князь-Владимирском кладбище с надгробной плиты знаменитого хирурга Николая Орлова, именем которого во Владимире названа улица, украли памятную табличку. Ее исчезновение обнаружили сотрудники отдела краеведческих исследований Центральной городской библиотеки и установили новую - копию прежней - на собственные средства, поскольку, как сообщают в группе ВК «Попечительство Князь-Владимирского кладбища», бюджета на такие работы нет. Напомним, в 1942 году, когда Николай Орлов скончался, его похоронили за счет города и, несмотря на трудности военного времени, горсовет назначил его жене пожизненную пенсию, а дочери - стипендию до окончания вуза. Владимирский хирург родился в Юрьев-Польском районе, окончил Владимирскую духовную семинарию, а затем медицинский факультет Томского университета. Во Владимире, где он жил с 1903 года, он начал работу ординатором хирургического отделения в губернской земской больнице, во время Первой мировой войны был главным врачом эвакуационного госпиталя Земского союза, консультировал коллег в военных госпиталях во Владимире. В 1932 году Николай Орлов организовал первый опорный пункт переливания крови во Владимире, в 1937 году создал первый в городе онкологический пункт, преподавал в фельдшерско-акушерской школе, проводил уникальные операции. Могила Николая Алексеевича Орлова находится на участке № 14.