Во Владимире загорелась трава в районе федеральной трассы М-7

Накануне жители города и проезжающие мимо автомобилисты заметили огонь и дым неподалеку от проезжей части в районе улицы Куйбышева.

- В районе дома №36 по улице Куйбышева происходит горение травы, предварительно, никто во время ЧП не пострадал, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На тушение пала травы выезжали сотрудники поисково-спасательного отряда Владимира, помощь МЧС на этот раз не потребовалась.

В чрезвычайном ведомстве региона ранее отметили, что только за прошедшие выходные на территории региона случилось 18 палов сухой растительности. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. В связи с этим в МЧС еще раз напоминают, что сжигание травы крайне опасно, и заниматься им не следует.