Больше 18 тысяч владимирцев сделали прививку от коронавируса

На 12 апреля в областном центре первым компонентом вакцины привито 18386 жителей. Из них 12610 человек получили уже оба компонента вакцины. Записаны на вакцинирование 3069 человек.

Напомним, что прививку от коронавируса можно сделать в семи лечебных учреждениях Владимира. Все они имеют необходимый запас вакцины. Всего за время проведения вакцинации в больницы областного центра поступила 23541 доза вакцины.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.

Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее 6 месяцев, а с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.