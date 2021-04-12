Во Владимире в ДТП с легковыми автомобилями пострадали два человека

Как сообщает региональное Управление ГИБДД, водитель внедорожника «Рено Дастер» 1987 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «КИА Спектра», за рулем которой находился водитель 1992 года рождения.

В результате аварии пострадали оба водителя — мужчина, управлявший внедорожником, получил ушиб левого глаза, а у водителя «КИА» был диагностирован ушиб стопы. К счастью, травмы оказались не сильными, госпитализация обоим не потребовалась.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.