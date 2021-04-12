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Происшествия12 апреля 2021 15:05

Во Владимире в ДТП с легковыми автомобилями пострадали два человека

Авария случилась на улице Добросельской во втором часу ночи 11 апреля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает региональное Управление ГИБДД, водитель внедорожника «Рено Дастер» 1987 года рождения выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой «КИА Спектра», за рулем которой находился водитель 1992 года рождения.

В результате аварии пострадали оба водителя — мужчина, управлявший внедорожником, получил ушиб левого глаза, а у водителя «КИА» был диагностирован ушиб стопы. К счастью, травмы оказались не сильными, госпитализация обоим не потребовалась.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.

ДТП