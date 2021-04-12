Владимирский тяжелоатлет вошел в шестерку сильнейших мужчин на Чемпионате Европы

фото департамента физкультуры и спорта

Завершился Чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, который проходил в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 3 по 11 апреля.

Малую бронзовую медаль в весовой категории 96 кг. в упражнении рывок классический завоевал Артур Бабаян. По сумме двоеборья он попал в шестерку сильнейших среди мужчин, хотя ему всего 18 лет. Рывок - 167 кг. (3 м.); толчок - 192 кг. (7 м.); сумма двоеборья - 359 кг. (6 м.)

Сейчас Артур продолжает подготовку к Первенству Мира, которое состоится уже в конце мая.

4 место в рывке и сумме двоеборья весовой категории 59 кг. среди женщин заняла Александра Козлова. Рывок - 91 кг. (4 м.); толчок - 111 кг. (5 м.); сумма двоеборья - 202 кг. (4 м.)