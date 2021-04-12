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Происшествия12 апреля 2021 14:26

Жителя Тулы подозревают в крупном хищении с территории владимирской Почты

По версии следствия, он вынес товара почти на два миллиона рублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, оперативникам стало известно, что житель Тулы 1984 года рождения может быть причастен к хищению товаров из подразделения УФПС Владимирской области.

По версии следствия, в августе минувшего года мужчина заключил с владимирской почтой договор купли-продажи на некие товары, стоимость которых составляла более 1 миллиона 900 тысяч рублей. При этом при заключении договора парень скрыл свои реальные данные, а товар забрал и был таков.

Тем не менее, сотрудники ФСБ вышли на подозреваемого и задержали его. Оперативные материалы были переданы следователям регионального главка полиции, которые возбудили по факту мошенничества в крупном размере уголовное дело, расследование которого продолжается.

Криминал