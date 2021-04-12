В Собинском районе мужчина два раза обокрал инвалида

Жителя Собинского района обвиняют сразу по двум статьям "кража с причинением значительного ущерба гражданину" и "грабеж с угрозой применения насилия, не опасного для здоровья".

- 2 января мужчина выпивал со своим знакомым (инвалидом 2 группы) у него дома. В какой-то момент хозяин квартиры уснул, и обвиняемый похитил находившиеся в тумбе 36 тысяч рублей и телевизор стоимостью 5 тысяч рублей, - сообщает областная прокуратура.

14 января мужчина вновь пришел к своему знакомому, чтобы извиниться за прошлую кражу и попросить денег в долг. Однако хозяин квартиры отказал, после чего обвиняемый без разрешения взял 7 тысяч рублей со стоящего рядом кресла.

Мужчина-инвалид, передвигающийся по дому на костылях, потребовал вернуть деньги, однако злоумышленник схватил лежащий рядом костыль и стал им размахивать. Тогда хозяин квартиры попытался вызвать полицейских, но обвиняемый отобрал телефон и убежал.

К слову, мужчина был неоднократно судим. Ущерб возместил лишь частично, вернув телевизор.

Уголовное дело будет рассматривать Собинский городской суд.