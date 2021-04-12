Во Владимирской области из продажи изъяли больше двух тысяч пакетов семян

В первом квартале года специалисты областного управления Россельхознадзора провели проверку, по итогам которой составлено 10 протоколов об административных правонарушениях за реализацию семян, сорта которых не включены в госреестр селекционных достижений.

- Снято с продажи 656 кг лука – севка и 2220 пакетов семян овощных культур. С начала года наложен 21 штраф на сумму 13,8 тысяч рублей, выдано 14 предупреждений. Общая сумма взысканных штрафов составила 1,6 тыс. рублей, - сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

В 20 сельхозпредприятиях, девяти районах области и во Владимире отобрано 55 проб семян от 48 партий (яровые зерновые, зернобобовые, кукуруза, многолетние травы, однолетние травы, овощные культуры).

Четыре партии семян сельскохозяйственных растений общим весом 18,75 тонн не соответствуют требованиям ГОСТ по показателям: всхожесть, содержание семян других видов многолетних бобовых трав, содержание семян сорняков, содержание семян карантинных сорняков.

Так, всхожесть семян тимофеевки луговой на 9% ниже нормы, а в семенах люцерны выявлено превышение содержания сорняков в 1,6 раза и в 14 раз - семян других видов многолетних бобовых трав, в клевере луговом обнаружены семена карантинного сорняка – повилики (4 шт/кг).

Часть семян поступила без маркировки, либо с маркировкой, не соответствующей требованиям.