В Судогодском районе умершая женщина незаконно вырубила деревья на 2 миллиона рублей

Прокуратура Судогодского района установила, что 9 марта 2016 года между Андреевским лесничеством и гражданкой С. был заключен договор купли-продажи лесных насаждений, предоставляющий право на заготовку древесины для собственных нужд.

- Однако 7 февраля 2016 года она умерла, а значит документ подписать не могла. Договор был заключен с другим человеком, который подписал необходимые документы от имени умершей. С марта по июнь 2016 года было спилено 26 кубометров березы, 30 кубометров ели и 119 кубометров сосны, - сообщили в областной пирокуратуре.

Объем незаконной рубки составил 175 кубометров, ущерб Андреевскому лесничеству - более 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в особо крупном размере".