Ковидным госпиталям Владимирской области выделили больше 155 миллионов рублей

Губернатор области Владимир Сипягин распорядился выделить из областного бюджета 127,6 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Кроме того, 27,8 миллиона рублей направлено на укрепление материально-технической базы ковидных госпиталей. В частности, эти средства предназначены для приобретения кислородных газификаторов, медицинского оборудования и проведения разводки системы кислородоснабжения. Таким образом, общий объем выделенных средств составил 155,4 миллиона рублей.

Кроме того, в 3 квартале пополнится автопарк больниц региона. На 136 миллионов рублей планируется купить 50 легковых автомобилей и 20 машин скорой помощи.

Легковые автомобили предназначены для амбулаторно-поликлинического звена медицинских организаций и будут использоваться участковыми врачами для выезда на дом к пациентам с диагнозом новая коронавирусная инфекция, для доставки лекарств и забора анализов.

Автомобили скорой медицинской помощи класса «В», имеющие всё необходимое для проведения реанимационных мероприятий, обновят автопарк экстренной службы, которая в условиях пандемии коронавируса работает в режиме повышенной нагрузки.