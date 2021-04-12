Во Владимирской области остаются занятыми 56 процентов коек для больных коронавирусом

12 апреля подтверждено 67 новых случаев Covid-19. Всего в области зарегистрировано 30810 случаев заболевания.

В больницах региона действуют 864 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 56,1 процента из них занято (485), свободны – 379 коек.

27976 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 82 человека. За период наблюдения в области отмечено 1034 летальных случая.

Номер «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам новой коронавирусной инфекции: 8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова экстренных оперативных служб, в том числе скорой медицинской помощи, – 112. Единый круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.