Владимирцы смогут взять в аренду электросамокаты

Самокаты в центре Владимира. Фото из группы ВКонтакте "Велошеринг Владимир"

10 апреля на улицах Владимира появились электросамокаты. Желающих покататься было так много, что самокаты стояли разряженные, и не все смогли покататься на них.

На поездке на электросамокате действует один тариф - поминутный. Цена: 35 рублей старт (активация) + 5 рублей за 1 минуту.

Для поездки необходимо установить на телефон специальное мобильное приложение. На 1 аккаунт можно взять до 5 электросамокатов.

Вот, где можно найти самокаты: Октябрьский проспект 21, Октябрьский проспект 11, проспект Ленина 21а, остановка Площадь победы, остановка Руслан и Людмила, Октябрьский проспект 10а, ул.Большая московская 44, ул Гагарина 5, остановка Садовая площадь (филармония), остановка Садовая площадь ( гостиница Заря), остановка Студёная гора, ул .Гоголя 2, остановка Золотые ворота, ул Большая московская 19 ( пересечение с ул Девической), ул Большая московская 19 ( пересечение с ул .Гагарина), ул. Большая московская 27, ул Большая московская 61, остановка гостиница Владимир, гостиница Владимир, остановка Соборная площадь, Соборная площадь (напротив входа в парк), Козлов вал, театр драмы, Площадь победы.

Напоминаем, что также в аренду можно взять велосипеды. В прошлом году услугу пользовалась большой популярностью.