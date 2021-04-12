Житель Коврова украл автомобильные колеса

47-летний житель Коврова обвиняется в "краже". В конце декабря прошлого года мужчина похитил четыре автомобильных колеса, хранившихся в чужом гараже.

- Злоумышленник, проходя мимо гаражей, обратил внимание на мужчин, которые что-то грузили в автомобиль. Увидев его, мужчины спешно уехали. Обвиняемый подошел к месту, где обнаружил, что чужой гараж открыт, а на улице лежат велосипеды, бытовая техника и комплект колес. Предположив, что имущество пытались похитить, мужчина вернул его в помещение, которое закрыл. Но колеса перенес в свой гараж и впоследствии продал их, причинив ущерб на сумму более 22 000 рублей, - сообщили в областном УМВД.

Мужчину задержали. Похищенные колеса изъяли и вернули владельцу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.