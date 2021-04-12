Муромлянин отправился в колонию за попытку убить родного дядю

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях Муромский городской суд вынес приговор 23-летнему молодому человеку, который обвинялся в покушении на убийство.

Как установлено судом, 27 октября минувшего года парень и его родной дядя вдвоем отмечали день рождения родственницы. Однако в ходе застолья между мужчинами началась перепалка, которая после выпитого спиртного переросла в драку. Племянник повалил 41-летнего дядю на пол, нанес не меньше 10 ударов по голове, после чего стал душить. А когда родственник перестал сопротивляться, парень ударил его ножом в шею.

- Увидев, что из раны потекла кровь, молодой человек решил, что убил дядю и

покинул место происшествия, а нож выкинул, - сообщили в региональном СУ СКР.

Но мужчина выжил — через некоторое время он очнулся и попросил помощи у соседей, которые вызвали экстренные службы.

На суде племянник признал вину и раскаялся. С учетом всех обстоятельств его приговорили к 4 годам колонии строгого режима.