Во Владимире умер летчик-испытатель Иван Жуков

10 апреля не стало Ивана Ефимовича Жукова, летчика-испытателя, Героя Советского союза, Полковника Советской армии.

Иван Жуков родился 31 декабря 1934 г. в городе Владимире. Окончил среднюю школу в родном городе. В 1953 году Жуков был призван на службу в Советскую Армию. В 1957 г. он окончил Оренбургское военное авиационное училище летчиков, в 1967 г. - Военно-воздушную академию. С 1967 г. служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка, дислоцировавшегося на аэродроме «Большое Савино» в Перми.

В 1988 г. Жуков был уволен в запас. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями.

Имя Героя носит средняя школа №2 города Владимира,в которой стоит парта, посвященная жизни и истории Ивана Ефимовича.