В Суздале отремонтируют дороги на 25 миллионов рублей

В Суздале продолжается подготовка к празднованию 1000-летия города. Благодаря нацпроекту "Безопасные дороги", в городе начнется масштабный ремонт.

В этом году начнут ремонтировать улицу Ленина. Въезд в город заасфальтируют за 18,3 млн рублей. На эти средства в порядок приведут 1,9 км дороги или 21 тысячу квадратных метров.

На пересечении улицы Ленина с Кремлёвской заменят светофор, возле военкомата и швейной фабрики обустроят посадочные площадки и пешеходные переходы. Также намечен ремонт проезжей части на улице Гастева, ведущей к стадиону «Спартак».

Общий объём финансирования составит 25 миллионов рублей. 20 миллионов - из федерального бюджета, 5 - из местного.