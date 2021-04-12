Меленковский суд восстановил на работе уволенную воспитательницу детсада

Как сообщает Меленковский районный суд, на днях был рассмотрен иск воспитательницы детского сада №17 села Бутылицы, которая 30 ноября минувшего года была уволена в связи с сокращением штата.

Сама воспитательница посчитала, что уволили ее незаконно, так как приказ вышел раньше двухмесячного срока с момента получения уведомления, которое ей вручили 2 октября.

Представители детского сада не возражали, что нарушили процедуру увольнения, но заявили, что их бывшая сотрудница нарушила срок подачи иска.

Тем не менее, суд встал на сторону женщины, восстановил процессуальные сроки, а после рассмотрения всех материалов дела восстановил ее на работе в прежней должности и взыскал с работодателя причитающийся ей средний заработок за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда.

В настоящее время решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.