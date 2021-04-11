Во Владимирской области за сутки пожарные четыре раза выезжали на тушение палов травы

Не успел растаять снег, а владимирцы уже начали устраивать свои ежегодные забавы - пал травы. Только за истекшие сутки 10 апреля пожарные региона четыре раз выезжали на тушение этого вида пожаров.

По одному палу травы пришлось тушить на территории города Владимира и округа Муром и два – на территории Суздальского района. Общая площадь пожаров составила 0,816 га.

В ГУ МЧС России по Владимирской области напоминают, что собственники участков обязаны своевременно косить траву, убирать мусор и сухостой, а вот сжигать последний полностью запрещено на землях сельхозназначения, и лишь при определенных условиях можно на остальных территориях.

За палы травы положены штрафы: от 2000 рублей на граждан и до 200 000 – на юрлиц. В особый противопожарный режим штрафы увеличиваются вдвое!