Во Владимирской области в ближайшие два дня может подтопить 76 дач и одну дорогу

МЧС обновило цифры по половодью. И во Владимирской области пока все спокойно и без происшествий. В зоне подтоплений на данный момент находится три моста, три дороги и 29 садовых участков в Суздальском районе; по 4 приусадебных участка в Собинском районе и во Владимире.

При этом в МЧС прогнозируют в ближайшие два дня повышение уровня воды в реках 33 региона. В связи с этим есть риск подтопления дороги местного значения в деревне Лучки Юрьев-Польского района. А также могут под водой оказаться более 70 дачных участков. Больше всего дач подтопит в Киржачском (25) и Петушинском (13) районах.

Также подтопление может коснуться Суздальского, Вязниковского районов, а также города Мстера и города Судогды.