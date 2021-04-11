Во Владимирской области за сутки от коронавируса выздоровели 86 человек

Новый коронавирусный бюллетень от администрации Владимирской области от 11 апреля дал данные не только по числу заболевших, но и другие цифры.

Так, по состоянию на 11 апреля в больницах 33 региона действуют 864 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 53,5 процента из них занято (462), свободны – 402 койки. 27894 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 86 человек.

Еще одна важная цифра, особенно на фоне вчерашнего дня - цифра по смертности от Covid-19. За последние сутки в регионе не умер никто от коронавируса. Напомним, что вчера, 10 апреля было зафиксировано сразу восемь летальных случаев.