Во Владимирской области в 2021 году уничтожили 30 кг санкционных груш и лайма

С начала 2021 года во Владимирской области во время рейдов Россельхознадзора по выявлению санкционной сельскохозяйственной продукции нашли 29,78 кг запрещенных к ввозу в Россию фруктов (свежие груши, лайм).

Продукция находилась на мелкооптовой фруктово-овощной базе. Фрукты изъяли и по традиции раздавили с помощью тракторов.

Вообще же Россельхознадзор выявил 61 правонарушение: вывоз подкарантинной продукции без карантинного сертификата, неизвещение управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции; непогашение карантинных сертификатов в ФГИС «Аргус-Фито»; непроведение обследования, невыполнения предписания, невыполнения требований должностного лица и так далее. Через суд нарушителей оштрафовали на 72 тысячи рублей, взыскано – 37,8 тысячи рублей (52%).