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Происшествия11 апреля 2021 11:03

В Петушинском районе на трассе М-7 столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

ДТП произошло утром 11 апреля 2021 года
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В 7.40 11 апреля 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в Петушинском районе на трассе М-7.

Авария произошла около деревни Омутищи, столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, один из водителей не справился с управлением, его машину занесло - в итоге ДТП. По данным от ГУ МЧС России по Владимирской области, в результате аварии пострадали несколько человек. Одного из пострадавших пришлось деблокировать из покореженной машины, так как дверь сама не открывалась.

Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человек, 1 единицы техники.

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