В Вязниках из-за замыкания проводки сгорел продуктовый магазин

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.

В полчетвертого утра 11 апреля 2021 года произошел пожар в продуктовом магазине в Вязниках.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Владимирской области, им сообщение о пожаре поступило в 3.34 утра. Горел магазин (ИП "Орлов") по адресу: улица Ленина, 41. К месту пожара выехало пять пожарных расчетов и 22 представителя пожарной службы. К моменту приезда спасателей из магазина валил сильный дым.

Огонь удалось достаточно быстро потушить. Общая площадь возгорания составил десять квадратных метров. Сгорели холодильные камеры и другое имущество. Погибших и пострадавших нет. Предварительная версия причин возникновения пожара: короткое замыкание электропроводки.