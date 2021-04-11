Владимирское "Торпедо" сыграет 12 апреля с ФК "Смоленск"

В понедельник, 12 апреля пройдут поединки 19 тура первенства России по футболу среди команд группы №2 второго дивизиона. Владимирское "Торпедо" на родном стадионе примет коллектив из Смоленска.

Игра пройдёт на Малой спортивной арене владимирского стадиона "Торпедо" и начнётся в 18.00. Уже известно, что на игру пустят не более 50% зрителей. Напомним, что вместимость МСА составляет немногим более 3000 мест. Так что получается, что максимум на игре можно ждать до полутора тысяч болельщиков. Впрочем, в последние годы редко когда на играх владимирской команды собирается больше 500 зрителей.

Стоимость билета на матч составляет 150 рублей. Дети в сопровождении родителей при наличии билетов у последних, а также девушки и женщины, имеют право бесплатного прохода на трибуны. Продажа билетов на игру начнётся в день матча в 17.00. Приобрести их можно будет только за наличный расчёт. До начала встречи и во время перерыва во Дворце спорта «Лидер» будет работать буфет.