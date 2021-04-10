Сновицкая средняя школа получит пристройку на 240 мест для учебы в одну смену

9 апреля губернатор Владимир Сипягин посетил среднюю общеобразовательную школу имени С.Н. Белкина и детский сад №17 в Сновицах.

Осмотрев учебные классы и спортивный зал, пищеблок и медицинский кабинет глава региона сообщил директору школы Галине Власовой, что для учебы в одну смену принято решение о строительстве пристройки на 240 мест к зданию школы. В ней расположится начальное звено. Общий объем федеральных денег на строительство составит 207,2 млн рублей. После возведения пристройки будет проведён капитальный ремонт основного здания.

- Лично посетив образовательные учреждения Владимирской области − детские сады и школы − принял решение выделить дополнительные средства для их подготовки к новому учебному году. Детские сады получат финансирование в размере 100 млн рублей, школам будет направлено 150 млн рублей. Зная и понимая текущее состояние оздоровительных лагерей, на приведение их в порядок выделим 21 млн рублей, − заявил Владимир Сипягин.