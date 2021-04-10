Во Владимирской области подтоплено 29 садовых участков

Из-за подъема уровня воды в реке Нерли подтоплено 29 садовых участков в СНТ "Нерль" и "Старица". Работа лодочной переправы в городе Вязники: за сутки переправлено 58 человек, из них 4 ребенка.

Подтоплены 3 моста. 2 моста - в Собинском районе на реке Колокше у н.п. Чижово и н.п. Юрино. В результате подъема уровня воды в реке Малый Киржач Александровского района подтоплен мост д. Рождествено.

Освободились 3 участка дорожных полотна: у н.п. Волосово Собинского района на реке Колочке, в городе Суздале на ул. Пушкарская на р. Каменке, в н.п. Сущево Суздальского района. Восстановлена дорога местного значения в Александровском районе, н.п. Рупусово, над рекой Парша.

Прогнозируется, что из-за подъема уровня воды в реке Нерли в Суздальском районе произойдёт подтопление 2 садовых участков в деревне Раменье, 6 садовых участков по улице Зеленая в посёлке Боголюбово.

Из-за подъема уровня воды в реке Клязьмe в Собинке прогнозируется подтопление 4-х приусадебных участков в мкр. Малые Сокольники. Из-за подъема уровня воды в реке Клязьме в городе Владимире прогнозируется подтопление 12-ти садовых участков в СНТ "Связист".

Из-за подъема уровня воды в реке Клязьме прогнозируется подтопление 4-х приусадебных участков в городе Вязники по улицам Пушкинская и Рабочая. Из-за подъема уровня воды в реке Клязьме, Таре, Мстерке Вязниковского района прогнозируется подтопление до 6 приусадебных участков по ул. Остров 3-я линия н.п. Мстёра.

Из-за подъема уровня воды в реке Судогде Судогодского района прогнозируется подтопление до 8 приусадебных участков по ул. Набережная, ул. Береговая.

Из-за подъема уровня воды в реке Мележа прогнозируется подтопления 25-ти приусадебных участков в Киржачском районе СНТ "Мележа-1" и СНТ "Мележа".