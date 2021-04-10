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Происшествия10 апреля 2021 11:55

На ферме в Меленковском районе сгорели животные и птицы

Пожарных вызвали слишком поздно
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
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Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

Днем 9 апреля загорелась животноводческая ферма в деревне Кесово Меленковского района. Пожарную охрану вызвали поздно, поэтому когда спасатели приехали на место, огонь успел распространиться по всему деревянному зданию фермы.

- Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 800 кв. м. В результате пожара часть животных погибла: 31 голова рогатого скота,16 свиней, 33 птицы, уточнили в областном управлении МЧС.

К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 24 человека личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

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