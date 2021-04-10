Во Владимирскую область поставлено лекарства для льготников на 561 миллион рублей

В этом году на лекарственное обеспечение региональных льготников выделено 968 миллионов рублей. Из этих объемов поставлено лекарственных препаратов на сумму свыше 561 млн рублей, что соответствует 58 процентам.

Облздрав продолжает работу по нормализации лекарственного обеспечения льготников. Заключено контрактов на поставку лекарственных препаратов на сумму свыше 883 миллиона рублей.

Как сообщила директор Центра осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Ольга Лобанова, в настоящее время в процессе торгов находится 29 лотов лекарственных препаратов, предназначенных для льготников.