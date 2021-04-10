На пожаре в Коврове 6 человек было спасено, 30 - эвакуировано

В 03-37 10 апреля случился пожар в многоквартирном жилом доме в Коврове. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.

По прибытии к месту пожара был виден дым из окон на 3 этаже 5-этажного дома. Пожарные сформировали 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара, спасения и эвакуации людей.

- В ходе разведки было установлено, что горит внутренняя отделка и имущества в квартире. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться по всей квартире и ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. Погибших и пострадавших нет. С помощью спасательных устройств было спасено 6 человек, эвакуировано 30 человек, - сообщили в областном управлении МЧС.

На пожар выезжали 7 единиц техники, 22 человека личного состава, в том числе от МЧС 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.