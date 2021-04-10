Школы и лагеря Владимирской области получат 271 млн рублей на подготовку к отдыху и учебному году

Администрация Владимирской области выделила 271 миллион рублей на детский отдых летом и подготовку к новому учебному году.

Деньги распределили следующим образом: лагерям дадут 21 млн рублей, школам - 150 млн рублей, детским садам − 100 млн рублей. На эти средства предполагается проведение косметических ремонтов.

При этом больше всего достанется денег городу Владимиру - 38 миллионов 522 тысячи рублей. На втором месте идет округ Муром (23,6 миллиона рублей). А меньше всего денег достанется городу Радужный (2 миллиона 791 тысяча рублей).