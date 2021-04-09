В Александровском районе в ДТП с легковой машиной пострадали два человека

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 22.00 на 107 километре автодороги «Холмогоры» водитель «Рено Логан» 1972 года рождения выехала в правый кювет по ходу движения.

В результате этого сама женщина-водитель получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом шейного отдела позвоночника. Также пострадал ее пассажир 1975 года рождения — у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом ребер, госпитализация ему не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.