Виктория Кулыгина уволилась с поста директора департамента предпринимательства

Как сообщили в областной администрации, с 8 апреля Виктория Кулыгина освобождена от замещаемой должности директора департамента предпринимательства Владимирской области. Служебный контракт с ней расторгнут по соглашению сторон, соответствующее распоряжение уже подписал губернатор. Напомним, коренная владимирка и экономист по образованию заняла этот пост в октябре прошлого года, до этого она три года проработала заместителем директора департамента, а потом и первым заместителем. До нее эту должность занимал Тимур Рамазанов, тоже покинувший этот пост после нескольких месяцев работы. Теперь исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый заместитель директора департамента предпринимательства Галина Мардаш.