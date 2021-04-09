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Общество9 апреля 2021 17:30

Виктория Кулыгина уволилась с поста директора департамента предпринимательства

Очередная отставка в белом доме произошла 8 апреля
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Как сообщили в областной администрации, с 8 апреля Виктория Кулыгина освобождена от замещаемой должности директора департамента предпринимательства Владимирской области. Служебный контракт с ней расторгнут по соглашению сторон, соответствующее распоряжение уже подписал губернатор. Напомним, коренная владимирка и экономист по образованию заняла этот пост в октябре прошлого года, до этого она три года проработала заместителем директора департамента, а потом и первым заместителем. До нее эту должность занимал Тимур Рамазанов, тоже покинувший этот пост после нескольких месяцев работы. Теперь исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый заместитель директора департамента предпринимательства Галина Мардаш.