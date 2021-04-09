Владимирец соврал, что у него угнали купленный в кредит автомобиль

В апреле прошлого года владимирец решил инсценировать угон его иномарки – белой Skoda Oktavia , купленной в кредит. Арендовав в Москве коричневую Skoda Oktavia в гараже он обклеил его белой пленкой, пригнал его во Владимир, припарковал у дома, частично ободрав пленку и заменил государственные номера на машине. А потом обратился в полицию с заявлением о хищении автомобиля. Правда, в том же месяце он сам признался, что соврал, чтобы не платить кредит. Приговором Октябрьского районного суда за заведомо ложный донос ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов.