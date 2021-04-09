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Происшествия9 апреля 2021 17:05

Ковровчанка попалась на незаконной торговле спиртным

Теперь ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или исправительные работы
Ирина Мальцева
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Жительница Ковровского района подрабатывала, продавая самогон желающим. После того, как ее поймали на этом, женщину привлекли к административной ответственности, оштрафовали на тридцать тысяч рублей, а спиртное конфисковали. Но женщина не остановилась и в феврале этого года по просьбе мужчины продала ему бутылку спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта крепостью 33,7 % за 100 рублей. Теперь ее ждет суд за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно.

Криминал