Ковровчанка попалась на незаконной торговле спиртным

Жительница Ковровского района подрабатывала, продавая самогон желающим. После того, как ее поймали на этом, женщину привлекли к административной ответственности, оштрафовали на тридцать тысяч рублей, а спиртное конфисковали. Но женщина не остановилась и в феврале этого года по просьбе мужчины продала ему бутылку спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта крепостью 33,7 % за 100 рублей. Теперь ее ждет суд за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно.